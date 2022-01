Als Diana nach Nordkirchen kam

Foto:

Schauspielerisch ist die deutsch-britische Co-Produktion „Spencer“, für die unter anderem am Schloss Marquardt in Potsdam und am Schloss Nordkirchen in Nordrhein-Westfalen gedreht wurde, nach Meinung von Kritikern ein Highlight. Bei der jüngsten Verleihung der Golden Globes allerdings hatte Kristen Stewart gegenüber Nicole Kidman das Nachsehen. Diese wurde für ihr Por-trät der Komikerin Lucille Ball in dem Film „Being the Ricardos“ ausgezeichnet. Vielleicht fällt ja für Stewart nun ein Oscar ab. ,Neben Nordkirchen als prachtvoller Außenkulisse wurde 2021 auch an zwei Schauplätzen in Dülmen gedreht. Der Wildpark kam den Produzenten als Kulisse für eine Jagdszene gelegen. Eine Tankstellenszene wurde am Vereinsheim der Dülmener Tanzsportfreunde, das sich auf dem Gelände einer ehemaligen Autowerkstatt befindet, eingerichtet. So viel Münsterland in einem Hollywood-Streifen hat es so wohl noch nie gegeben. ,„Spencer“: Deutschland/Großbritannien 2021, 108 Min., FSK ab 12, Regie: Pablo Larrain