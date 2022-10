Attacke der «Letzten Generation» auf Monet-Bild

Vor wenigen Tagen haben Umweltaktivistinnen ein Van-Gogh-Gemälde in der Londoner National Gallery mit Tomatensuppe beworfen. Nun gab es einen Vorfall im Potsdamer Museum Barberini.

ktivisten der Klimaschutz-Protestgruppe «Letzte Generation» haben im Potsdamer Museum Barberini eine Attacke auf ein wertvolles Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet verübt. Ein Bild aus der Serie «Les Meules» (Getreideschober) sei am Sonntag mit einer zähflüssigen Masse bespritzt worden, berichtete Museumssprecherin Carolin Stranz. Dabei soll es sich um Kartoffelbrei handeln. Es müsse noch geprüft werden, ob und welche Schäden es an dem Bild gegeben habe, sagte Stranz. Insgesamt seien vier Personen an der Aktion beteiligt gewesen.

Polizeisprecher Mario Heinemann berichtete, Beamte hätten im Museum zwei Personen in Gewahrsam genommen. Die beiden sollen gegen 15.00 Uhr das Gemälde mit einer Flüssigkeit überschüttet und sich anschließend daneben festgeklebt haben. Gegen die beiden Personen werde wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Museumssprecherin Stranz sagte, eine Restauratorin untersuche das Gemälde auf Schäden. Der Kartoffelbrei sei aber schnell abgenommen worden. Außerdem sei das Gemälde mit einer Glasscheibe geschützt gewesen. Vor ein paar Tagen habe es bereits einmal Hinweise gegeben, dass Umweltaktivisten eine Aktion im Museum durchführen könnten, berichtete die Sprecherin. Dies habe das Sicherheitspersonal aber verhindern können. Weiter äußerte sie sich dazu nicht.

Der Hintergrund zur Attacke

Die Protestgruppe veröffentlichte auf Twitter ein Video von der Attacke auf das Gemälde und erklärte, es sei Kartoffelbrei auf das Bild geworfen worden. Die Gruppe forderte in der Erklärung am Sonntag von der Politik wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels.

Wir machen diesen #Monet zur Bühne und die Öffentlichkeit zum Publikum.



Wenn es ein Gemälde braucht – mit #Kartoffelbrei beworfen – , damit die Gesellschaft sich wieder erinnert, dass der fossile Kurs uns alle umbringt:



Dann geben wir euch #Kartoffelbrei auf einem Gemälde! https://t.co/TN1dFKsi94 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Vor gut einer Woche hatten Umweltaktivistinnen das Gemälde «Sonnenblumen» (1888) des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh in der National Gallery in London mit Tomatensuppe beworfen. Dabei wurde der Rahmen leicht beschädigt.

Das Bild aus der Serie «Getreideschober» hängt in der Dauerausstellung des Museums Barberini aus der Sammlung des Stifters und Multimilliardärs Hasso Plattner.