Bastian Pastewka über 50. Geburtstag: «Zahl relativ egal»

Noch ist er 49, doch am Montag hat er Geburtstag. Er hadert dabei eigenen Angaben zufoge nicht mit seinem Alter. Trotzdem sei er manchmal «unentspannt». Warum?

Der Comedian Bastian Pastewka blickt entspannt auf seinen bevorstehenden 50. Geburtstag - doch mit den Erwartungen anderer an das runde Jubiläum kann er nach eigenen Angaben nur schwer umgehen.

«Ich bin nur unentspannt, weil man mich immer fragt, ob ich denn an dem Tag groß feiern werde. Das macht ehrlicherweise keinen Spaß, auch weil das immer mit einer Erwartungshaltung verbunden ist», sagte der am 4. April in Bochum geborene Komiker der Deutschen Presse-Agentur.

Die Zahl an sich ist Pastewka nach eigenen Angaben relativ egal. «Ich erinnere mich, dass ich in der Nacht vor meinem 30. Geburtstag dachte, jetzt sei meine Jugend zu Ende. Aber es war mir dann auch schnell wieder egal und so wird es jetzt mit der 50 wahrscheinlich ebenso sein», sagte der Comedian, dessen preisgekrönte Sitcom «Pastewka» 2020 nach knapp 100 Folgen zu Ende ging.