Deutscher David Zwirner eröffnet weitere Galerie in New York

Der deutsche Star-Galerist David Zwirner hat einen weiteren Ausstellungsraum in New York eröffnet.

Eröffnet wurde die Galerie «52 Walker» im Szene-Viertel Tribeca in Manhattan mit einer Ausstellung von Künstlerin Kandis Williams. «Einen Raum zu eröffnen ist eine schwere Aufgabe - und du hast sie großartig erfüllt», sagte Zwirner. Umgebaut wurden die Ausstellungsräume von der deutschen Star-Architektin Annabelle Selldorf, die schon häufiger für Zwirner gearbeitet hat. Geleitet wird die Galerie von der Kunsthändlerin Ebony Haynes. Der 1964 in Köln als Sohn eines Galeristen geborene Zwirner hat bereits mehrere Ausstellungsräume in New York sowie in London, Paris und Hongkong.