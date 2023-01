Streit um die Betten und um einen gebrochenen Fuß, Eskalation schon am ersten Tag: Auf RTL liefern die Dschungelcamper gleich zu Beginn ab, was von ihnen erwartet wird - nur einer fehlt.

«Ich hätte nicht gedacht, dass es am ersten Tag schon so abgeht», sagt eine hoch errötete Claudia Effenberg einigermaßen verblüfft über das Drama, das sich da vor ihren Augen entfaltet.

Denn mitten im Dschungel steht Tessa Bergmeier, die Heidi Klum bei «Germany's Next Topmodel» vor vielen Jahren mal den Stinkefinger gezeigt hat, am und im Feuer, brüllt - und wird angebrüllt.

Sie streitet mit Camp-Kollegin Jolina Mennen um die Schlafstätten, mit Cosimo Citiolo um die Frage, ob er ihr mal in einem anderen Reality-Format den Fuß gebrochen hat und mit Ex-«Bachelor»-Kandidatin Cecilia Asoro darüber, dass sie vorher mit den anderen beiden gestritten hat.

Effenberg als Mediatorin

«Schreit Euch doch nicht so an», fordert Effenberg irgendwann, die nicht nur Mediatorenfähigkeiten unter Beweis stellt, sondern auch biologisches Spezialwissen («Opossum, ist das nicht ein Nilpferd?»). Asoros Zusammenfassung von Tag eins im Regenwald: «Drama des Todes.»

Eskalation am Lagerfeuer? Das kann nur eins bedeuten: Das RTL-Dschungelcamp ist zurück. Am Freitagabend startete die Kultshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» mit Gebrüll - aber ohne Schauspieler Martin Semmelrogge («Das Boot»).

Semmelrogge fehlt

Der ursprünglich als Kandidat angekündigte 67-Jährige durfte nach Angaben von Neuankömmling und Moderator Jan Köppen (übernahm den Job an der Seite von Sonja Zietlow nach vielen Jahren von Daniel Hartwich ein und blieb noch etwas blass) nicht nach Australien einreisen, hänge «noch in Doha fest». «Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zuviel», sagt er. Semmelrogge hatte in der Vergangenheit mehrfach Ärger mit der Justiz. Ob das endgültig ist oder doch noch Hoffnung besteht, dass Semmelrogge noch ins Camp einziehen kann, blieb zunächst offen.

Seinen Platz nahm in der ersten Folge aber erstmal Djamila Rowe ein, die eine gewisse Bekanntheit erlangte, weil sie vor rund 20 Jahren eine Affäre mit einem Botschafter erfand und in deren Gesicht sich ihren Angaben zufolge nichtmal dann etwas bewegt, wenn sie - Dschungelprüfung Nummer eins - am Fallschirm aus dem Flugzeug springt: «Botox. Da bewegt sich nichts mehr.»

Sohn eines Dschungelkönigs mit dabei

Insgesamt zwölf mehr oder weniger bekannte Kandidaten sind eingezogen in das Camp, darunter auch Lucas Cordalis, der sich als Spross einer royalen Dschungeldynastie sieht, weil sein 2019 gestorbener Vater Costa Cordalis 2004 der erste Dschungelkönig war und seine Schwägerin, Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser, 2018 Königin des Dschungels wurde.

Erstmals seit 2020 wird die Show wieder in Australien gedreht. 2021 fiel das Dschungelcamp der Corona-Pandemie zum Opfer; es gab nur eine in Köln gefilmte Ersatz-Variante. 2022 wurde «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» in Südafrika gedreht.

Und auch ansonsten ist 2023 alles wieder so, wie man es gewohnt ist vom australischen RTL-Dschungel. Es gibt Ekelhaftes wie Krokodilaugen, Schweinepenis oder Bullenhoden zu essen, es wird gewürgt und sich übergeben und darüber diskutiert, ob es fair ist, wenn Veganer wie Tessa («Mein Körper ist kein Grab») sich weigern, da mitzumachen. Dass sie es ist, die vom Publikum als erste in die nächste Prüfung gewählt wird, folgt ebenfalls einer verlässlichen Dschungel-Logik.

Kandidat Gigi Birofio fasst die Anforderungen an die Teilnehmer beinahe englisch-anmutend und wie als Antwort auf die legendäre Frage der früheren Dschungel-Teilnehmerin Sarah Knappik («What happens, when we break?») zusammen: «You're losing when you're kotzing.» Damit bringt er das seit Jahren womöglich wichtigste Dschungel-Motto auf den Punkt: Wer kotzt, verliert.