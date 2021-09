Drehstart für Timothée Chalamet als «Willy Wonka»

Timothee Chalamet auf dem roten Teppich der Met-Gala in New York. Der US-Schauspieler Timothée Chalamet steht in der Fantasy-Rolle des «Willy Wonka» vor der Kamera.

US-Schauspieler Timothée Chalamet (25, «Dune», «Call Me By Your Name») steht in einer Fantasy-Rolle vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu «Wonka» seien in Großbritannien angelaufen, wie das Hollywood-Studio Warner Bros. am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Das Filmmusical erzählt die Vorgeschichte des Schokoladenfabrikanten Willy Wonka aus der Kinderbuchvorlage des britischen Autors Roald Dahl - wie der junge Wonka zu dem kauzigen Fabrikanten wird.

Neben Chalamet in der Titelrolle sind viele Stars an Bord, darunter Oscar-Preisträgerin Olivia Colman («The Favourite»), Sally Hawkins («The Shape of Water») und Komiker Rowan Atkinson («Mr. Bean»). Warner Bros. hat Regisseur Paul King, den Macher der «Paddington»-Filme, mit dem Projekt beauftragt. Der Film soll im März 2023 in die Kinos kommen.

In der 1964 veröffentlichten Geschichte «Charlie und die Schokoladenfabrik» von Roald Dahl (1916-1990) erhält der kleine Charlie Bucket aus ärmlichen Verhältnissen Eintritt in die Schokoladenfabrik des Fabrikanten Willy Wonka, eine fantastische Welt aus Süßigkeiten. US-Komiker Gene Wilder spielte Wonka 1971 in «Charlie und die Schokoladenfabrik». Das Buch wurde 2005 auch von Tim Burton verfilmt, Johnny Depp stellte darin den schrägen Fabrikanten dar.