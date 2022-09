Wer darf eigentlich wem die Ehre erweisen oder sie in Anspruch nehmen?

Wladimir Putin erwies Michail Gorbatschow am offenen Sarg „die letzte Ehre“. Ministerpräsident Uwe Barschel gab im Zuge einer Verleumdungskampagne gegen seinen politischen Gegner Björn Engholm sein Ehrenwort, dass er davon nichts gewusst habe. Das war gelogen. Colonel Nathan R. Jessep (Jack Nicholson) appellierte in dem Film „Eine Frage der Ehre“ fragwürdig an militärischen Korpsgeist. Angela Winkler spielte die Hauptrolle in der Böll-Verfilmung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“.

Foto: StudioCanal