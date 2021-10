Elton John wieder an der Spitze der britischen Charts

Die britische Poplegende Elton John hat erstmals seit 16 Jahren wieder einen Nummer-eins-Hit in den britischen Charts gelandet.

Der Song «Cold Heart (Pnau Remix)», den Elton John (74) in Kooperation mit der Künstlerin Dua Lipa (26) produziert hatte, löste am Freitag Ed Sheerans «Shivers» von Platz eins ab. Sheeran hatte seine Fans dazu aufgerufen, dabei mitzuhelfen.

Zuletzt war Elton John im Jahr 2005 durch seine Beteiligung an der posthumen Single «Ghetto Gospel» des gestorbenen Rappers 2Pac an die Spitze der britischen Charts gestürmt. Seinen ersten Nummer-eins-Hit in Großbritannien schaffte er mit dem Duett «Don't Go Breaking My Heart» mit der Sängerin Kiki Dee im Jahr 1974. Insgesamt führte er die britischen Single-Charts acht Mal an, unter anderem mit Songs wie «Candle In The Wind», «Sacrifice» und «Don't Let The Sun Go Down On Me». Für Dua Lipa ist es der dritte Nummer-eins-Hit in Großbritannien.