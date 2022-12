Erster Trailer für «Indiana Jones 5» im Netz

Lederjacke, Peitsche und ikonischer Fedora-Hut: In «Indiana Jones and the Dial of Destiny» geht Harrison Ford als Henry Walton Jones wieder auf Abenteuer.

Harrison Ford kehrt in seiner berühmten «Indy»-Rolle zurück: In dem ersten Trailer für «Indiana Jones 5» ist der 80-jährige Hollywoodstar in rasanten Actionszenen zu sehen. Die zu Disney gehörende Firma Lucasfilm stellte das Video gestern ins Netz. Der für Juni 2023 angekündigte Film hat den Titel «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Seit 1981 hat Ford die Rolle des draufgängerischen Archäologie-Professors Henry Walton Jones viermal gespielt, zuletzt 2008 in «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels». In dem Trailer erscheint Ford dank Tricktechnik auch als deutlich jüngere Figur, die mit Lederjacke, Peitsche und dem ikonischen Fedora-Hut über die Leinwand prescht. Laut «Hollywood Reporter» spielt ein Großteil der Handlung Ende der 1960er Jahre - mit Weltenbummler Jones, der aus dem Ruhestand geholt wird.

Neben Ford wirken unter anderem Mads Mikkelsen («Doctor Strange»), Antonio Banderas («Leid und Herrlichkeit»), Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») und Thomas Kretschmann («Stalingrad») mit. Alle früheren «Indy»-Filme wurden von Steven Spielberg inszeniert, nun ist erstmals Regisseur James Mangold («Walk the Line») an Bord. Spielberg und George Lucas stehen ihm als ausführende Produzenten zur Seite.