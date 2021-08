Erstes Nummer-eins-Album für Billie Eilish

Sie hat es geschafft: Billie Eilish ist mit ihrem neuen Album auch in Deutschland ganz oben in den Charts eingestiegen.

Das Cover des Albums "Happier Than Ever" von Billie Eilish.

Pop-Superstar Billie Eilish hat erstmals ein Album auf Platz eins der deutschen Charts platziert. Die 19-jährige US-Sängerin schaffte das mit ihrer neuen Scheibe «Happier Than Ever».

Ihr Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» war 2019 bis auf Position drei geklettert, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Den zweiten Platz in den Album-Charts sicherte sich das Trio Die Schlagerpiloten mit «Blue Hawaii». Bronze ging an die posthume Prince-Veröffentlichung «Welcome 2 America» - der 2016 gestorbene US-Sänger hatte das Album 2010 komplett eingespielt, dann aber ins Archiv verbannt.

Ein erfolgreicher Start in die Charts gelang auch Inga Rumpf: Die soeben 75 Jahre alt gewordene deutsche Rock-Pionierin folgt mit ihrem neuen Album «Universe Of Dreams» an vierter Stelle. Vom achten auf den fünften Platz verbessern sich Die Amigos mit «Freiheit».

In den Single-Charts dominiert Ed Sheeran mit «Bad Habits». Rapper Montez steigt mit «Auf & Ab» auf dem zweiten Platz ein. Die Vorwochensieger RAF Camora & Bonez MC («Blaues Licht») stehen jetzt auf drei.