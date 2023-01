Erstmals nicht Tessa gewählt - Jana muss in Dschungelprüfung

Es geht wieder los: Am 13. Januar um 21.30 Uhr startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Produziert wird das Dschungelcamp wieder in Australien. In den Corona-Jahren gab es Ersatzvarianten in Hürth und in Südafrika. Neu dabei ist dieses Mal Co-Moderator Jan Köppen, der Daniel Hartwich ablöst und nun an der Seite von Sonja Zietlow durch die Sendung führen wird. Das Finale soll am 29. Januar steigen. Diese Prominenten sind in Down Under dabei...

Foto: RTL