Ex-Smokie-Bassist Terry Uttley ist tot

Der größte Hit der britischen Band Smokie war «Living Next Door to Alice». Jetzt ist ihr Bassist Terry Uttley gestorben.

Der frühere Bassist der britischen Rockband Smokie, Terry Uttley, ist tot. «Mit sehr schwerem Herzen und tränenerfüllten Augen teilen wir mit, dass unser geliebter Freund und Bandmitglied, Terry, nach kurzer Krankheit gestorben ist», hieß es auf der Webseite der Band.

Der Musiker, der mit vollem Namen Terence David Uttley hieß, starb demnach bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 70 Jahren. Sein Tod sei «plötzlich und unerwartet» gewesen, hieß es weiter. Die Band würdigte Uttley als «lieben Freund, liebevollen Vater, und einen unglaublichen Menschen und Musiker».

Uttley gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Band aus dem nordenglischen Bradford. Ihren größten Erfolg feierte Smokie mit dem Song «Living Next Door to Alice» in den 1970er-Jahren.