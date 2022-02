«Germany's Next Topmodel» noch stärker

Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern kam heidi Klum mit ihrer Show am Donnerstag gut an. Beim Gesamtpublikum machte indes eine Arztserie das Rennen.

Heidi Klum zog mit ihrer Modelshow viel junges Publikum an.

Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel» («GNTM») hat ihre gute Einschaltquote in der Zielgruppe noch einmal gesteigert.

21,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sahen am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben, wie die Kandidatinnen auf der griechischen Insel Mykonos ihr erstes Catwalk-Training erhielten. Zum Staffelauftakt in der Vorwoche waren es noch 20,4 Prozent gewesen. Das Publikum zwischen 14 und 49 Jahren verspricht den Privatsendern, die besten Werbeumsätze einzubringen. Blickt man auf alle Zuschauer, so verbrachten 2,20 Millionen oder 8,2 Prozent mit «GNTM» den Abend.

Stärkstes Format im Gesamtpublikum war zur Primetime «Der Bergdoktor». Die Arztserie mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht und Monika Baumgartner erreichte im ZDF 6,51 Millionen (21,4 Prozent). Knapp dahinter platzierte sich das Erste. Dort lief der «Zürich-Krimi». Die Episode «Borchert und die bittere Medizin» mit Christian Kohlund und Ina Paule Klink holten sich 6,40 Millionen (21,1 Prozent) ins Haus.

Die RTL-Reportagereihe «Team Wallraff - Reporter undercover» überzeugte 1,77 Millionen (6,0 Prozent) zum Einschalten. Vox strahlte den Film «Inferno» mit Tom Hanks und Felicity Jones aus. Für den US-Mysterythriller aus dem Jahr 2016 konnten sich 1,27 Millionen (4,5 Prozent) begeistern. Sat.1 strahlte die Realitysoap «Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt» aus, 790 000 (2,7 Prozent) waren dabei. Die Gesellschaftsreportage «Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez» auf RTLzwei guckten 560 000 Leute (1,9 Prozent).

Bei der Kabel-eins-Dokusoap «Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob» über den Kampf um einen Ausbildungsplatz in der Edelgastronomie saßen 550 000 Menschen (1,9 Prozent) vor dem Fernseher. Die amerikanische Krimiserie «Monk» mit Tony Shalhoub verfolgten auf ZDFneo 480 000 Zuschauer (1,6 Prozent).