Grusel an der Brücke - die Mystery-Serie «One Lane Bridge»

Ankunft Detective Ariki Davis (Dominic Ona-Ariki, l) mit seinem neuen Vorgesetzten Stephen Tremaine (Joel Tobeck) zum Todesfall an der berüchtigten Selbstmörder-Brücke One Lane Bridge in Queenstown (undatierte Filmszene).

Foto: Great Southern TV/All3Media International/ZDF/Arte/dpa