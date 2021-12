«Hitler entsorgen» - Umgang mit NS-Devotionalien

Aus dem Keller ins Museum: Das Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ) in Wien beleuchtet den Kriegsalltag der Nazis. An Objekten mangelt es offenbar nicht.

Was tun mit Nazi-Devotionalien? Unter dem Titel «Hitler entsorgen - Vom Keller ins Museum» befasst sich das Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ) in Wien in einer kleinen Schau (bis 9.10.2022) nun mit dieser Frage.

Fast jede Woche würden dem Museum von privater Seite Objekte aus der Nazi-Zeit angeboten, sagt die Direktorin Monika Sommer. Zu den 14 Ausstellungsstücken zählen ein Schmuckbajonett der Wehrmachts-Soldaten, sogenannte Knipseralben von Frontsoldaten, in denen sie in meist verharmlosender Weise den Kriegsalltag ablichteten, oder auch ein besonderes Mikrofon. Diktator Adolf Hitler (1889-1945) soll es bei seiner ersten Rede nach dem «Anschluss» Österreichs an das Deutsche Reich am 12. März 1938 in Linz verwendet haben. Jahrzehntelang habe dieses Mikrofon in einem Büro des ORF-Landesstudios gelegen, so Sommer.Der Markt für Erinnerungsstücke an das NS-Regime floriere weiterhin, sagt der Kurator Stefan Benedik. Ein für Hitler ausgestellter Ehrenbürgerbrief der Stadt Langensalza in Thüringen sei für knapp10.000 Euro angeboten worden - obwohl es ganz viele ähnliche Dokumente anderer Städte gebe.