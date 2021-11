«Ich bin dein Mensch» noch 2021 im Ersten

In dem futuristischen Film spielt Maren Eggert eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll - zu sehen im Dezember in der ARD.

Der futuristische Film «Ich bin dein Mensch» von Maria Schrader («Unorthodox», «Vor der Morgenröte») ist als deutscher Beitrag für das Oscar-Rennen 2022 in der Kategorie des besten nicht-englischsprachigen Spielfilms ausgewählt worden.

Maren Eggert spielt darin eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll. Das Erste zeigt den Film im Rahmen ihres «Near-Future-Schwerpunkts» noch vor Weihnachten - und zwar am 22. Dezember (20.15 Uhr). Ab 15. Dezember ist der gefeierte Film, in dem auch Dan Stevens und Sandra Hüller mitspielen, schon in der ARD-Mediathek verfügbar. Die Oscar-Nominierungen 2022 werden Anfang Februar verkündet, die Verleihung ist Ende März in Los Angeles.

«Ich bin dein Mensch» erzählt frei nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Emma Braslavsky die Geschichte von Alma, die an einer ungewöhnlichen Studie teilnimmt: Sie soll drei Wochen lang mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf ausgelegt ist, ihr perfekter Lebenspartner zu sein.