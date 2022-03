Wie man einen Tour-Titel vernuschelt

BAP sind eine der bekannten deutschen Rockbands. Über 40 Jahre bringen sie in wechselnder Besetzung Alben heraus oder gehen auf Tournee. Einzige Konstante: Sänger Wolfgang Niedecken. Wir haben mit ihm über Corona, Ukraine und natürlich Musik gesprochen.

Wolfgang Niedecken, Musiker und Sänger, geht mit seiner Band BAP auf Tournee und ist am 28. März in Münster.

Am 30. März wird Wolfgang Niedecken 71 Jahre alt. Fünf Tage vorher veröffentlicht der Musiker sein neues Solo-Album „Dylan­reise“. Und einen Tag später startet die „Schließlich unendlich“-Tour seiner Band BAP. Am 28. März gastiert „Niedeckens BAP“ in der Halle Münsterland. Wir haben mit ihm gesprochen.