Kate Bush nach Chart-Erfolg: «Welt ist verrückt geworden»

Die Britin kann es nicht fassen, wie eine Serie bei Netflix ihren 1985 veröffentlichten Song «Running Up That Hill» erneut zu einem Riesen-Hit werden lässt.

Die britische Sängerin Kate Bush hat sich erstaunt über ihren späten und überraschenden Chart-Erfolg gezeigt. Ihr im Jahr 1985 veröffentlichter Song «Running Up That Hill» spielt in der Netflix-Serie «Stranger Things» eine tragende Rolle und stürmt seit dem Erscheinen der aktuellen Staffel die Charts.

«Es ist unglaublich», sagte Bush am Mittwoch in einem Interview mit der BBC. «Es ist eine großartige Serie. Ich habe mir schon gedacht, dass der Song etwas Aufmerksamkeit bekommen wird. Aber so etwas hätte ich mir niemals vorstellen können.»

Der britischen Official Charts Company im Vereinigten Königreich zufolge stellte die 63-Jährige einen Rekord auf für die Dauer, die ein Song seit seiner Veröffentlichung bis zum Erreichen der Top-Platzierung in den UK-Charts benötigte - 37 Jahre. In Deutschland und auch in den USA stand das Lied zuletzt auf Platz vier.

«Es ist auch etwas schockierend», sagte die sehr zurückgezogen lebende Bush. «Die Welt ist verrückt geworden.» Sie sei aber gerührt, wie besonders der Song in die Serie «Stranger Things» eingebaut worden sei und dass er für eine der Hauptcharaktere eine wichtige Rolle, «eine Art Talisman», spiele. Außerdem freue sie sich, dass ihre Musik nun «ein völlig neues Publikum» erreiche. Es würden nun Menschen ihren Song hören, die noch nie von ihr gehört hätten.