Lausitz-Krimiserie verliert Publikum - Horst Lichter vorn

Berlin (dpa)

Der ARD-Sechsteiler «Lauchhammer - Tod in der Lausitz» hat an seinem zweiten Mittwoch deutlich Publikum verloren. Die Folgen drei und vier der Krimi-Miniserie mit Mišel Matičević und Odine Johne reichten nicht an die Ergebnisse der Vorwoche heran. Im Schnitt 3,97 Millionen Menschen (15,6 Prozent ab 20.15 Uhr) und 3,34 Millionen (13,2 Prozent ab 21 Uhr) schalteten ein. Am Mittwoch davor hatte der Auftakt noch etwa 5,7 und 4,9 Millionen Zuschauer.

