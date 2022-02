«Let's Dance»: Amira Pocher tanzt sich in die erste Reihe

«Ich tanze nur, wenn ich trinke», hatte Amira Pocher gesagt. Trotz Tiefstapelei tanzt sich die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher in der Auftakt-Show der neuen Staffel in die Herzen der Zuschauer.

Amira Pocher kann dank einer Wildcard in der nächsten «Let's Dance»-Folge nicht ausscheiden.

Podcasterin und Moderatorin Amira Pocher hat sich in der RTL-Show «Let's Dance» an die Spitze des prominenten Kandidaten-Feldes getanzt.

Die Ehefrau von Komiker Oliver Pocher (44) sicherte sich zum Auftakt der neuen Staffel mit einem feurigen Tango das sogenannte Direktticket. Die 29-Jährige kann damit in der «Let's Dance»-Folge in der kommenden Woche erstmal nicht aus dem Tanz-Wettbewerb ausscheiden - sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinató besitzen eine Wildcard und sind automatisch weiter.

Amira und Massimo haben die Wildcard gewonnen 🥳😍 Das heißt sie sind in der nächsten Show sicher weiter 🎉 Wir freuen uns!



Alle Infos zu "Let's Dance" bekommt ihr über den Link hier ➡ https://t.co/rtIwQdprdT pic.twitter.com/YQf3YLFzNV — Let's Dance (@RTL_LetsDance) February 18, 2022

Die hervorragende Ausgangsposition für die kommenden Wochen verdankte Pocher sowohl einer guten Jury-Bewertung als auch dem Zuspruch des Publikums. Die Juroren sahen sie nach ihrem Tanz zum lasziven Song «Fever» von Peggy Lee auf dem zweiten Platz, knapp hinter Moderatorin Janin Ullmann (40). Die Zuschauer katapultierten sie schließlich mit ihrem Stimmen in die Pole-Position.

Dabei hatte Pocher zuvor ziemlich tief gestapelt. «Ich tanze nur, wenn ich trinke», erklärte sie. In der Vorstellungsrunde gab sie zu Protokoll: «Ich bin Mama von zwei Kindern und die Frau von einem sehr bekannten Profi-Tänzer.» Das war eine Anspielung auf ihren Mann Oliver Pocher, der 2019 bei dem Wett-Tanzen mitgemacht hatte - mit bisweilen kurios anmutenden Auftritten.

Eine Besonderheit der Auftaktsendung war das Fehlen des strengen Dauer-Jurors Joachim Llambi am Jury-Pult. Grund war ein positiver Corona-Test. Llambi erklärte in einer Video-Schalte allerdings, dass es ihm gut gehe. Er hoffe, am kommenden Freitag wieder im Studio sein zu können.