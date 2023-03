Malaysia feiert Oscar für Michelle Yeoh

Nach dem Oscar-Gewinn von Michelle Yeoh als beste Hauptdarstellerin bei den 95. Academy Awards feiert ihr Heimatland Malaysia die Schauspielerin. Die 60-Jährige sei nicht nur die erste Malaysierin, sondern die erste Asiatin überhaupt, die in der wichtigen Kategorie geehrt worden sei, jubelte die Zeitung «Malay Mail» wenige Minuten nach der Preisvergabe. Yeoh spielt in «Everything Everywhere All at Once» eine Waschsalon-Besitzerin, die sich durch mehrere Paralleluniversen kämpft.

In Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur hatten mehr als 100 Gäste in einem Kino die Preisverleihung live verfolgt. Dabei waren auch Michelle Yeohs Mutter Datin Janet Yeoh sowie die malaysische Frauenministerin Nancy Shukri. Als Jessica Chastain in Los Angeles den Namen Michelle Yeohs als Siegerin vorgelesen habe, sei in dem Kino riesiger Jubel ausgebrochen, hieß es.

Yeoh hatte sich in ihrer Dankesrede direkt an Mädchen und Jungen in Asien gewandt und betont, ihr Oscar-Gewinn sei «ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Möglichkeiten» für sie. «Das ist der Beweis, dass Träume wahr werden. Und meine Damen, lassen Sie sich von niemandem sagen, dass Sie Ihre Blütezeit überschritten haben», betonte der Filmstar.