Über Nachteil und Nutzen stationären Telefonierens

Per Handy sind wir alle immer und überall erreichbar. Das Festnetz spielt eher eine Nebenrolle, die Telefonzelle hat ausgedient. Aber jenseits der Risiken, die Film und Fernsehen sich zum stationären Telefonieren ausdachten, hatte es doch auch gewissen Vorzüge.

Als vor wenigen Wochen der Abschied vom „Münzfernsprecher“ gefeiert wurde, von der guten alten Telefonzelle also, da staunten vor allem jüngere Menschen nicht schlecht: Wie konnte man denn einst überhaupt ein soziales Leben leben, wenn man zum Telefonieren einen bestimmten Ort aufsuchen musste – und dann noch mit barer Münze bezahlen? Und wie schrecklich mag es sich in der Vor-Handy-Zeit angefühlt haben, einen ersehnten Anruf zu erwarten, wenn man dazu in Reichweite des fest installierten Apparates auszuharren hatte?