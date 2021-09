Neue Trailer für den neuen James-Bond-Film

Schon vor zwei Jahren hätte er in die Kinos kommen sollen, nun ist es bald soweit. Zwei Trailer von «Keine Zeit zu sterben» schüren die Erwartungen.

Nicole Dove/DANJAQ and Metro Goldwyn Mayer Pictures/Universal Pictures /dpa

Foto: Nicole Dove/DANJAQ and Metro Goldwyn Mayer Pictures/Universal Pictures /dpa

Daniel Craig als James Bond in der Szene eines Trailers zum James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben».

Zwei neue Trailer für den kommenden James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» («No Time To Die») haben bei Fans im Internet für Vorfreude gesorgt.

Nach mehreren Verschiebungen soll der mit Spannung erwartete Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle am 30. September in die deutschen Kinos kommen. Er ist eine direkte Fortsetzung des Vorgängerfilms «Spectre» (2015).

Die beiden unterschiedlichen, rund zweieinhalbminütigen Clips wurden auf dem offiziellen 007-Youtube-Kanal veröffentlicht. Der US-Trailer beginnt mit Ausschnitten aus Craigs erstem Bond-Einsatz «Casino Royale» von 2006 und den drei darauffolgenden Filmen. Schließlich sind auch einige Szenen aus «Keine Zeit zu sterben» zu sehen.

In der internationalen Version, die nur aus Szenen des neuen Actionthrillers besteht, ist unter anderem Waffenmeister Q (Ben Whishaw) zu sehen, der sich bei Bond beklagt: «Kann ich bitte wenigstens einen schönen Abend haben, bevor die Welt explodiert?»

«Keine Zeit zu sterben» ist das fünfte 007-Abenteuer mit Craig in der Hauptrolle. Für den 53-Jährigen soll es endgültig der letzte Einsatz als britischer Geheimagent sein. Der 25. James-Bond-Film hatte ursprünglich schon im Oktober 2019 in die Kinos kommen sollen. Wegen des Regisseurwechsels von Danny Boyle zu Cary Joji Fukunaga und des Ausbruchs der Corona-Pandemie wurde der Starttermin aber mehrfach verschoben.