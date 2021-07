Rapper Stormzy unterstützt weiterhin schwarze Studierende

Der britische Rapper Stormzy will sich weiter für einen höheren Anteil schwarzer Studierender an den renommierten britischen Universitäten einsetzen.

In den kommenden drei Jahren will der 28-Jährige gemeinsam mit der britischen Bank HSBC weitere 30 Stipendien für schwarze Studienanfänger finanzieren, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der Rapper nannte die Ausweitung des Programms einen «unglaublichen Meilenstein.»

Vor drei Jahren hatte Stormzy damit begonnen, solche Stipendien zu fördern und schwarzen Studierenden damit den Weg an die Elite-Universität zu ebnen. Lag die Zahl der schwarzen Studienanfänger 2017 noch bei 58, stieg sie 2020 auf 137 an. Auch wenn nicht alle davon Stipendiaten sind, spricht man an der Universität vom «Stormzy-Effekt».

Der preisgekrönte britische Rapper hat angekündigt, über ein Jahrzehnt hinweg mit mehreren Millionen Pfund Organisationen unterstützen zu wollen, die sich gegen Rassismus und die Ungleichbehandlung von Schwarzen einsetzen.