Robert Pattinson wollte als Batman zunächst flüstern

Hollywoodstar Robert Pattinson (35) wollte seine Rolle als Batman zunächst in einem Flüsterton sprechen.

«Ich versuchte das die ersten zwei Wochen und es sah absolut grauenhaft aus und sie sagten mir, dass ich damit aufhören sollte», sagte der Brite am Mittwochabend dem US-Komiker Jimmy Kimmel.

Motiviert habe ihn der Wunsch, etwas «radikal anderes» zu machen als seine Vorgänger in der Rolle. «Jeder macht diese schroffe, raue Stimme und ich dachte mir, ich mache das Gegenteil, ich gehe richtig in den flüsternden Bereich», erklärte er. Dass sich das als Reinfall herausgestellt habe, war für Pattinson aber Teil des Prozesses, sich in seine Rolle einzufinden, erklärte er. «Du kannst es fühlen, wenn es sich richtig anfühlt.»

Neben Pattinson sind in «The Batman» unter anderem Zoë Kravitz als Catwoman und Colin Farrell als Pinguin zu sehen. Der Film soll im März in die Kinos kommen.