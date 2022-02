RTL will Dschungelcamp wieder in Australien produzieren

Trotz der erfolgreichen Dschungelcamp-Premiere in Südafrika möchte RTL die TV-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» 2023 wieder in Australien produzieren.

«Der Dschungel gehört nach Australien, und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist», sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Die «Bild»-Zeitung und der Branchendienst «DWDL.de» hatten zuerst berichtet.

Coronabedingt war die Show diesmal in Südafrika - statt wie bei den vorherigen Staffeln in Australien - produziert worden. Küttner sei erleichtert, dass es in dieser schwierigen Zeit gelungen sei, die Show «in der gewohnten Qualität on air zu bringen».

Der RTL-Unterhaltungschef sprach von «teilweise sehr schwierigen Rahmenbedingungen». Durch den Corona-Fall von Sänger Lucas Cordalis etwa startete das Dschungelcamp mit nur elf statt zwölf Teilnehmern. Rückblickend sagte Küttner aber: «Es hätte viel schlimmer kommen können.» Sein Fazit fiele «sehr positiv» aus: Südafrika sei «viel mehr als eine Notlösung» gewesen.

Am Samstagabend war «Bachelorette»-Kandidat Filip Pavlovic zum Dschungelkönig der 15. Staffel gekürt worden. Schauspieler Eric Stehfest («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») und Reality-Kandidat Manuel Flickinger («Prince Charming») belegten die Plätze zwei und drei.