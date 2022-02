Simon Rattle erhält hohen Verdienstorden

Sir Simon Rattle (67), langjähriger Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, wird mit einer der höchsten Auszeichnungen Deutschlands geehrt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dem Briten am kommenden Dienstag (8.2.) das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen. Das geht aus dem Terminkalender Steinmeiers hervor.

Rattle war von 2002 bis 2018 Chefdirigent in Berlin. In dieser Zeit schuf er auch das Education-Programm der Philharmoniker, mit dem das Orchester Menschen - vor allem Kinder und Jugendliche - zur klassischen Musik führen will, die dazu bislang keinen Bezug hatten. Rattle steht derzeit an der Spitze des London Symphony Orchestra und wird im kommenden Jahr die Leitung des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks übernehmen.

Mit dem Großen Verdienstkreuz hatte der Bundespräsident zuletzt unter anderem die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin sowie den früheren Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, ausgezeichnet.