«The Batman»-Fortsetzung mit Robert Pattinson angekündigt

Über 700 Millionen Dollar spielte der Film «The Batman» bereit ein, der im März in den Kinos anlief. Kein Wunder also, dass es bald eine Fortsetzung geben soll.

Nach dem erfolgreichen Kinostart von «The Batman» Anfang März können sich Fans des Comic-Helden auf eine Fortsetzung freuen.

Das Studio Warner Bros. gab die Pläne am Dienstag auf der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas bekannt. Demnach sind «The Batman»-Regisseur Matt Reeves, Hauptdarsteller Robert Pattinson und seine Co-Stars erneut an Bord. Reeves («Planet der Affen: Survival») will auch das Drehbuch schreiben, aber Einzelheiten über den Plot gab er zunächst nicht bekannt.

In der recht düsteren Comic-Verfilmung von Reeves spielte Paul Dano den Riddler als psychopathischen Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman. Seit dem erfolgreichen Debüt im März spielte «The Batman» weltweit rund 760 Millionen Dollar ein.