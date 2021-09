«The Sunlit Night»: Witziges Drama von David Wnendt

Von New York auf die Lofoten: Eine Kunststudentin lässt die belastenden Dramen ihres Lebens hinter sich und findet zu sich selbst.

Nach seinen Erfolgen mit «Feuchtgebiete» und «Er ist wieder da» gibt der deutsche Regisseur David Wnendt nun mit «The Sunlit Night» sein englischsprachiges Spielfilmdebüt. Für die in New York und in Norwegen gedrehte Dramedy konnte er ein internationales Cast gewinnen.

Die US-Komikerin Jenny Slate spielt eine frustrierte Kunststudentin, die es für einen Job auf die Lofoten, in die Mitternachtssonne Norwegens, verschlägt. Dort soll sie als Assistentin einem wortkargen Maler (Fridtjov Såheim) helfen. Dabei trifft sie auf schräge Charaktere und lernt sich selber besser kennen. Zach Galifianakis und Gillian Anderson sind in kleinen Rollen zu sehen.

The Sunlit Night, Deutschland, Norwegen 2019, 91 Min., FSK ab 12, von David Wnendt, mit Jenny Slate, Fridtjov Såheim, Alex Sharp, Gillian Anderson, Zach Galifianakis