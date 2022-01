Münster-Tatort beschwört ein loyales Team

Münster

Stimmiger Kniff, witzige Ideen und ein verschwurbeltes Finale: Kommissar Thiel kann sich nach dem Aufwachen nicht erklären, wie er in diesem Hotelzimmer gelandet ist. Und was machen Prof. Boerne und der große Plüsch-Koala da an seiner Bettkante?

Von Petra Noppeney