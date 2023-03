„MagicMom“: So war der neue Münster-„Tatort“

Der aktuelle Fall des Münster-„Tatorts“ führte Kommissar Thiel und Gerichtsmediziner Boerne diesmal in eine ihnen unbekannte Welt — in die der Mütter-Influencerinnen. Evita Vogt, in den sozialen Medien bekannt als „MagicMom“, die ihr Familienleben mit der Öffentlichkeit teilte, wurde erhängt in ihrem Wohnhaus aufgefunden.

Bereits die geniale Eingangsszene mit dem einsehbaren Kühlschrank ließ den Zuschauer ahnen, dass womöglich dort ein Stoff gelagert war, der den anaphylaktischen Schock hervorrief, welcher die Influencerin in Wahrheit ins Jenseits beförderte. Autorin Regine Bielefeldt und Regisseurin Michaela Kezele gelang der Spagat zwischen dem bekannten Gefrotzel von Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Gerichtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) und einem Kriminalfall, der spannend war und überdies fokussiert.

Überschaubare Anzahl an Verdächtigen

Die Zahl der Verdächtigen war mit Golo Euler als modernem Ehemann, einer missgünstigen Nachbarin und zwei Personen aus der Influencer-Szene überschaubar. Und so konnte sich das vertraute Personal aus Kommissariat, Rechtsmedizin und Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen „boernesk“ über Genderfragen, Sexismus und Männlichkeit in der Krise kabbeln. Zum Setting der digitalen Welt passten die klaren, farblich kühl gehaltenen Kamerabilder.

Der nette Einfall, medizinische Erklärvideos des „Influencers“ Boerne im Smartphone-Format einzustreuen, erschöpfte sich durch Wiederholungen schnell. Und mit Verdächtigen aus dem World Wide Web, die dann ausgerechnet alle in Münster wohnten, sowie dem wundersamen Fund des Allergie-Auslösers durch Boernes Assistentin Haller (ChrisTine Urspruch) wies auch dieser „Münster-Tatort“ Belächelnswertes auf. Doch insgesamt gefiel die spürbar weibliche Handschrift des Films, der unter anderem am Rathausinnenhof in Münster gedreht wurde.

