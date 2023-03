Vatikan gibt Parthenon-Fragmente an Griechenland zurück

Immer wieder wird die Rückgabe von Parthenon-Fragmenten an Griechenland diskutiert. Während sich die Briten bislang weigern, kam es in den Vatikanischen Museen zur Unterzeichnung einer Schenkungsurkunde.

Der Vatikan hat Griechenland drei Fragmente des Parthenon-Tempels zurückgegeben. Die Schenkungsurkunde für die Marmorstücke wurde am Vormittag in einer feierlichen Zeremonie in den Vatikanischen Museen unterzeichnet, teilte der Heilige Stuhl mit.

Die drei Fragmente des berühmten antiken Tempels der Athener Akropolis gehörten seit dem 19. Jahrhundert zu den päpstlichen Sammlungen und wurden in den Vatikanischen Museen gezeigt. Am 24. März werden die Fragmente in Athen zur festlichen Übergabe erwartet, wie es weiter hieß.

An der Zeremonie nahmen unter anderem Kurienkardinal Fernando Vérgez Alzaga, ein Vertreter des griechisch-orthodoxen Athener Erzbischofs Hieronymus II. sowie die griechische Kulturministerin Lina Mendoni teil. Papst Franziskus hatte im Dezember 2022 entschieden, die Teile «als konkretes Zeichen seines aufrichtigen Wunsches, den ökumenischen Weg des Zeugnisses für die Wahrheit weiterzugehen», zu spenden.

Die Rückgabe von Parthenon-Fragmenten an Griechenland wird immer wieder diskutiert. So fordert Athen bereits seit langem vom Britischen Museum in London die Rückgabe eines dort ausgestellten Parthenon-Frieses.