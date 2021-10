Vera Nemirova fürchtet um Zukunft der Opernhäuser

Die Opernregisseurin Vera Nemirova sieht die Zukunft der Opernhäuser nach Corona skeptisch.

«Ich befürchte langfristige Auswirkungen der Pandemie auf den Opernbetrieb - vor allem finanzielle. Sie wird große Löcher in den Haushalt der Häuser reißen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Allein das Testen der Belegschaft koste auf Dauer unheimlich viel Geld. «Viel schlimmer ist aber, dass die Einnahmen aufgrund der geringen Zuschauerzahlen fehlen.»

Viele Leute hätten in der Pandemie Einsamkeit verspürt. «Es gibt neben der körperlichen Gesundheit auch eine emotionale», sagte die in Bulgarien geborene Regisseurin, die seit 1982 in Deutschland lebt. Menschen brauchten Kunst, die Künstler eine Bühne. Ein Sänger verliere stimmliche Potenzen, wenn er nicht auftreten und proben könne: «Das ist wie bei einem Sportler, der nicht trainiert und nicht an Wettkämpfen teilnimmt.»

Man sei immer davon ausgegangen, dass die Menschen nach der Pandemie großen Hunger auf Kunst und Kultur verspüren, sagte Nemirova. «Das wird bestimmt so sein. Es gibt bei vielen aber auch Angst und Skepsis, öffentliche Einrichtungen zu besuchen. Wir müssen den Leuten die Angst nehmen, sich hier anzustecken.»

An diesem Freitag hat ihre Inszenierung der Verdi-Oper «Don Carlo» an der Semperoper Dresden Premiere.