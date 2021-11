«Wie geht es Ihnen jetzt?» - Psychotherapie als Comic

James, ein betuchter Anwalt, sitzt im Nadelstreifenanzug vor seiner Therapeutin und sagt, was sein Problem ist: «Ich bin ein Dieb». Das letzte Mal, dass er etwas gestohlen hat, war es spanisches Olivenöl.

Warum macht James so etwas? Und was steckt wirklich dahinter? Das findet James in Sitzungen über ein Jahr hinweg zusammen mit seiner Therapeutin Pat heraus. Leserinnen und Leser können das in der Graphic Novel «Wie geht es Ihnen jetzt?» von der britischen Autorin Philippa Perry mitverfolgen.

Perry ist selbst Psychotherapeutin und für den Bestseller «Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen» bekannt. Ihre neue Graphic Novel erzählt, was in einer Therapie passiert und wie sie funktioniert. Und manchmal erfährt man auch, was für Gedanken im Spiel sind, wenn sich zwei in der Praxis gegenüber sitzen. Etwa zu Beginn, wenn sie denkt: «Etwa 35, gut aussehend. Sogar ziemlich attraktiv...» Und er denkt: «Unordentlicher Schreibtisch. Reste vom Frühstück auf dem Pullover. Um die 50...»

Das Buch funktioniert auf zwei Ebenen: Man kann einfach die Comic-Geschichte lesen, die Perrys Tochter Flo zeichnete, oder auch die Erläuterungen darunter. Auf jeden Fall erfährt man eine ganze Menge Insiderwissen über Therapie, anschaulich und manchmal auch anrührend.

