Warum in den Niederlanden weniger Automaten gesprengt werden

Was für ein Gegensatz: In NRW wurden 2022 so viele Geldautomaten wie noch nie gesprengt, in den Niederlanden dagegen sind die Zahlen um ein Vielfaches nie­driger. Und das, obwohl laut Bundes­kriminalamt zwei Drittel der Täter aus den Niederlanden kommen. Ein niederländischer Experte erklärt das Phänomen und benennt Schwächen bei der Täterverfolgung.