Bundespräsidenten-Wahl: Kandidaten, Rekorde und Teilnehmer

Die Bundesversammlung tritt am Sonntag zum 17. Mal zusammen. Die Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Formsache. Wie alt waren seine jüngsten und ältesten Vorgänger? Und wann ging die Wahl sogar in den dritten Wahlgang? Ein Überblick.

Mehr als 72 Jahre ist es her, dass die erste Bundesversammlung Theodor Heuss zum Bundespräsidenten wählte. Am Sonntag stellt sich Frank-Walter Steinmeier in der 17. Bundesversammlung zur Wiederwahl. Wir ­geben einen Überblick: