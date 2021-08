Bundeswehr bringt weitere Menschen aus Kabul nach Usbekistan

Unser Soldatinnen und Soldaten retten Leben. Wir evakuieren so lange es geht so viele wie möglich aus #Afghanistan.



Heute Morgen wurden weitere 200 zu Schützende in Sicherheit gebracht. Die #Bundeswehr hat bis jetzt knapp 3.000 Personen aus Kabul ausgeflogen.



