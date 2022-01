Das verflixte erste Jahr: Joe Bidens Bilanz im Weißen Haus

Joe Biden ist ein Jahr im Amt. Doch die Aussicht auf einen Traumdurchlauf ist längst vorbei. Seine Umfragewerte sind in den Keller gerutscht. Dabei sah zunächst alles gut für ihn aus. Was ist ihm gelungen, was nicht? Eine Bilanz.

- Joe Biden hat im November ein riesiges Infrastrukturpaket durch den Kongress gebracht. Er will 1,2 Billionen Dollar investieren – das größte Investitionspaket dieser Art in den USA seit den 1950er Jahren. Das Geld soll in Straßen, Brücken, aber auch in Häfen, den Bahnverkehr, in Wasserleitungen, Aufladestationen für Elektroautos und einen Ausbau des Breitbandinternets fließen. Problem: Diese Investitionen ins Land sind noch nicht sichtbar.