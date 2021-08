Der IS wütet in Afghanistan: Schlimmer geht immer

Nach dem blutigen Terroranschlag in Kabul ist eines klar: Die internationale Gemeinschaft kann sich aus Afghanistan zurückziehen. Sich selbst überlassen kann sie das Land aber nicht. Dafür ist die Gefahr viel zu groß, dass es wieder zum Hort islamistischer Terroristen wird. Ein Kommentar

Am Tag nach dem Selbstmordanschlag von Kabul steht ein Kämpfer der Taliban in der Nähe des Anschlagsortes.

M it dem Abzug der in­ternationalen Gemeinschaft ist auch der Terror nach Afghanistan zurückgekehrt – und das ist nichts Überraschendes. Der IS-K, der afghanische Ableger des selbst ernannten Islamischen Staates, hatte den Selbstmordanschlag am Donnerstag aus seiner eigenen, kruden Sicht perfekt getimt: Kurz vor dem Finale der Evakuierungsmission befanden sich noch einmal mehr Afghanen vor den Toren des Kabuler Flughafens – damit war ein Maximum an Toten und Verletzten garantiert. Gleichzeitig bombte der Anschlag die US-Soldaten und deren Verbündete förmlich aus dem Land. Für die Terroristen war das ein Fanal.