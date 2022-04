Handwerk der Demagogen: die Lüge in der Politik

Beharrlich spricht Wladimir Putin von einer „militärischen Sonderaktion“, wenn er seinen Angriffskrieg in der Ukraine beschönigen will. Und genauso wie sein Außenminister Sergej Lawrow hat er noch wenige Tage vor der Invasion bestritten, einen Angriff auf die Ukraine zu planen. Die russischen Militärs behaupten trotz Hunderter gegenteiliger Belege, keine zivilen Ziele im Fokus zu haben. Putin erklärte in seiner Wutrede am 22. Fe­bruar, die Ukraine habe im Donbass einen Genozid begangen – um damit den kriegerischen Konflikt als unvermeidbar und eine Rettungstat für Russen darzustellen.