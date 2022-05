NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst: "Deutschland darf nicht Kriegspartei werden"

Landtagswahl in NRW 2022

Hendrik Wüst zeigte sich beim Besuch in der Redaktion unserer Zeitung siegesgewiss.

Hendrik Wüst wirkt entspannt. Dabei kommt der NRW-Ministerpräsident gerade nur auf wenig Schlaf („irgendwo zwischen vier bis sechs Stunden“). „Schuld“ sei nicht nur die heiße Phase des Landtagswahlkampfs, sondern auch seine 13 Monate alte Tochter. Sie zahnt. „Die Kleine ist wirklich ein Traum“, schwärmt der 46-Jährige trotzdem. Die ersten Momente am Morgen gehörten ihr: Sich um Butterbrote kümmern, aber auch um die erste Windel. Im Gespräch mit unseren Redaktionsmitgliedern Elmar Ries, Claudia Kramer-Santel und Stefan Biestmann stellt sich der CDU-Politiker, der am 15. Mai gewinnen will, als mitfühlender Krisenmanager dar. Interessant: Mehrfach lobt er die Grünen.