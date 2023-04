Hoffnung auf Waffenruhe im Sudan

Wieder ist eine Feuerpause im Sudan in Kraft - diesmal ausgehandelt von den USA. Ob sich die Konfliktparteien daran halten, bleibt ungewiss. Derweil flüchten tausende Menschen in die Nachbarländer.

In der Nacht zum Dienstag ist in dem von schweren Kämpfen erschütterten Sudan eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten.

Berichte über größere Gefechte gab es am Dienstagmorgen zunächst nicht, allerdings herrschte Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält, nachdem zuletzt Waffenruhen immer wieder gebrochen worden waren. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete von vereinzelten Schusswechseln Dienstagfrüh.

Tausende flüchten über die Grenzen

Tausende Menschen flüchteten in Nachbarländer oder sind auf dem Weg dorthin. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), die UN-Organisation für Migration (IOM) und das Rote Kreuz bieten in den Grenzregionen Wasser, Nahrung und andere Unterstützung an, wie sie am Dienstag in Genf berichteten.

In Khartum sei das zentrale medizinische Labor von Kämpfern besetzt worden, sagte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Mitarbeiter seien rausgeworfen worden. Dort sei biologisches Material gelagert, das auf keinen Fall freigesetzt werden dürfe, warnte der WHO-Vertreter im Sudan, Nima Saeed Abiden. Ein Materiallager des Roten Kreuzes sei geplündert worden, berichtete der Vertreter der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), Farid Aiywar. Deshalb könnten Krankenhäuser kaum noch mit Medikamenten und anderem Material unterstützt werden.

Bitterarme Nachbarländer erwarten Flüchtlinge

In den bitterarmen Nachbarländern Tschad und Südsudan seien bereits tausende Menschen angekommen. Im Südsudan richte man sich auf die Rückkehr von 125.000 Südsudanesen und 45.000 sudanesische Flüchtlinge ein, sagte Marie-Helene Verney, die UNHCR-Vertreterin in Südsudan. Im Tschad seien seit Beginn der Kämpfe mindestens 20.000 Menschen eingetroffen, sagte die UNHCR-Vertreterin im Tschad, Laura Lo Castro. Auch in Ägypten seien erste Flüchtlinge eingetroffen.

Die Flüchtlinge brauchen Trinkwasser, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Küchenutensilien, Matten und Plastikplanen. Im Tschad waren bereits vor der Krise 400.000 sudanesische Flüchtlinge

Im Sudan sind vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen dem Militär und Paramilitär ausgebrochen. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, will mithilfe des Militärs seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo entmachten, den Anführer der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Die zwei Männer hatten die Führung des Landes am Horn von Afrika mit rund 46 Millionen Einwohnern durch zwei gemeinsame Militärcoups 2019 und 2021 übernommen. Nach UN-Angaben sind seit Beginn des Konflikts mehr als 400 Menschen getötet und rund 4000 verletzt worden.

Statement:

In the name of God, the most gracious, the most merciful

Rapid Support Forces

Significant Announcement

April 24, 2023



Statement:

In the name of God, the most gracious, the most merciful

Rapid Support Forces

Significant Announcement

April 24, 2023



Upon mediation by the United States, the Rapid Support Forces have agreed to a 72-hour humanitarian truce, effective at midnight tonight. This… pic.twitter.com/karbIfqeGp — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 24, 2023

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Montag darüber informiert, dass sich die Streitkräfte und die mit ihnen rivalisierenden RSF darauf geeinigt hätten, ab Mitternacht für 72 Stunden eine landesweite Waffenruhe einzuhalten. Die RSF bestätigten die Feuerpause und kündigten die Einrichtung humanitärer Korridore an, um Zivilisten Zugang zu ärztlicher Versorgung und Schutzzonen zu ermöglichen sowie die Evakuierung von Diplomaten zu unterstützen.

Bereits zuvor hatte es ähnliche Ankündigungen der Konfliktparteien gegeben, die jedoch nicht eingehalten wurden. So brachen sie mehrfach eine selbst vereinbarte Feuerpause für die Feierlichkeiten zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan, die bis Montagabend gelten sollte.

Bundeswehr fliegt 100 weitere Menschen aus

Die Bundeswehr hat indes am Dienstag rund 100 weitere Menschen aus dem Krisenstaat ausgeflogen. Sie seien in einem nunmehr fünften Militärtransporter gewesen, der in Jordanien landete, sagte ein Sprecher. Die Gesamtzahl der Evakuierten liegt damit bei knapp 500 Menschen, darunter mehr als 180 Deutsche. Nach Angaben des Auswärtigen Amts sei die Zahl der Deutschen vor Ort unklar, «da wir auch einige nicht telefonisch erreichen im Moment».

Die #Evakuierungen aus #Sudan laufen heute Morgen weiter. Das Team von @BMVg_Bundeswehr, #Bundespolizei und @AuswaertigesAmt brachte bis heute Morgen insgesamt rund 500 Menschen aus über 30 Ländern in Sicherheit:🇩🇪🇨🇦🇳🇱🇦🇹🇯🇴🇬🇧🇧🇪🇮🇪🇪🇷🇳🇿🇬🇷🇧🇬🇺🇬🇨🇿🇨🇭🇸🇪🇵🇱🇮🇹🇫🇷🇧🇬🇦🇺🇿🇦🇵🇭🇳🇴🇳🇬🇲🇦🇲🇼🇱🇧🇭🇷🇮🇩🇬🇭🇩🇰🇪🇬 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 25, 2023

Der Bundestag soll ein Mandat für die bewaffnete Evakuierung beschließen, das der Bundeswehr formal noch bis Ende Mai eine Rechtsgrundlage für den Einsatz gibt. Der «Spiegel» berichtete am Dienstag, darin sei eine Obergrenze für den Einsatz von 1600 Soldaten vorgesehen, die zeitlich befristet auch überschritten werden könne.

Bundeswehr übernimmt Koordination

Inzwischen hat Deutschland von Frankreich die Abstimmung von Evakuierungsflügen aus dem Krisenstaat übernommen. Die Bundeswehr sei nun zuständig für die Koordination der Flugbewegungen zum Aufnahmeflugplatz, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in der Nacht zum Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei geht es darum, Flugzeiten und den praktischen Betrieb auf dem Militärflugplatz bei Khartum zu regeln, der von westlichen Staaten genutzt wird. Praktisch bedeutet dies, dass Fachleute der Luftwaffe die Zuteilung der Flugzeiten übernehmen und so den sicheren An- und Abflug auch von Maschinen anderer Staaten vorbereiten.

Auch die spanische Luftwaffe flog Menschen aus dem Sudan aus. Foto: Spanish Defence Ministry/dpa

Mehrere westliche Staaten hatten am Wochenende damit begonnen, eigene Staatsbürger und Angehörige anderer Nationen auszufliegen. Frankreich hat seine Mission inzwischen praktisch abgeschlossen. Präsident Emmanuel Macron teilte am Dienstag mit, dass 538 Menschen ausgeflogen wurden. Darunter befanden sich 209 Franzosen sowie Menschen aus etlichen anderen Ländern, sagte er. Unter den Ausgeflogenen hätten sich auch viele Menschen aus anderen afrikanischen Ländern befunden. Macron sprach von einem «außergewöhnlichen Einsatz unter extrem schwierigen Bedingungen». Die Niederlande haben nach Angaben des Außenministeriums bisher rund 120 Menschen aus dem Sudan geflogen. Darunter waren etwa 50 Niederländer und 70 Menschen aus 14 anderen Ländern, wie Außenminister Wopke Hoekstra auf Twitter mitteilte.

Die Briten starteten nach Angaben des Premiers Rishi Sunak am Dienstag mit Evakuierungen. Sie fliegen nur britische Staatsbürger sowie deren direkte Angehörige aus, die bereits eine Einreisegenehmigung für Großbritannien haben, wie es auf der Webseite des Außenministeriums in London hieß. Wie lange die Rettungsflüge aus dem Land fortgesetzt werden können, hängt wesentlich von der Sicherheitslage ab.

The Government has begun a large-scale evacuation of British passport holders from Sudan on RAF flights. Priority will be given to the most vulnerable, including families with children and the elderly.



The Government has begun a large-scale evacuation of British passport holders from Sudan on RAF flights. Priority will be given to the most vulnerable, including families with children and the elderly.



I pay tribute to the British Armed Forces, diplomats and Border Force staff… — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 25, 2023

Die Ukraine brachte 138 Menschen aus Khartum ins benachbarte Ägypten. Davon seien 87 ukrainische Staatsbürger gewesen, teilte der Militärgeheimdienst in Kiew mit. Es habe sich hauptsächlich um Piloten, Techniker und deren Familien gehandelt. Ebenso seien Georgier und Peruaner mit Bussen in das Nachbarland gelangt. Die Ukrainer seien medizinisch versorgt und mit erforderlichen Dokumenten ausgestattet worden und könnten alsbald die Heimreise antreten.

Bei den Kämpfen ist ein Mitarbeiter der ägyptischen Botschaft ums Leben gekommen. Er sei auf dem Weg zur Botschaft in Khartum getötet worden, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Kairo am späten Montagabend bei Twitter mit.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, sagte dem Fernsehsender CNN, man habe seit Beginn der Kämpfe im Sudan in engem Kontakt mit den Anführern beider Lager gestanden, um sie zu einem stabilen Waffenstillstand zu bewegen. Nun gelte es die Einhaltung der neuerlichen Feuerpause so gut wie möglich zu überwachen. Blinken betonte, um auf ein dauerhaftes Ende der Kämpfe hinzuarbeiten, wollten sich die USA mit regionalen und internationalen Partnern sowie sudanesischen Akteuren abstimmen. Es solle ein Ausschuss eingerichtet werden, der Verhandlungen über ein Ende der Gefechte und die Umsetzung der Ergebnisse überwachen solle.

Israel bringt sich als Vermittler ins Spiel

Am Montagabend brachte sich Israel als Vermittler in dem Konflikt ins Spiel. Das israelische Außenministerium bot laut einem Sprecher an, in Israel Verhandlungen auszurichten, um die Gewalt zu beenden. Es gebe Kontakt zu hochrangigen Vertretern beider Seiten im Sudan.

Der UN-Sonderbeauftragte im Sudan, Volker Perthes, will weiterhin im Land bleiben und dort arbeiten: «Wir sind entschlossen, im Sudan zu bleiben und das sudanesische Volk in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen», sagte er. Die Lage für die Sudanesen bleibt brenzlig: Laut dem UN-Nothilfebüro sind bereits Zehntausende in die Nachbarländer Tschad, Ägypten und in den Südsudan geflohen. Der UN-Sicherheitsrat will in einer Dringlichkeitssitzung erneut über die Lage beraten - Diplomatenkreisen zufolge in öffentlicher Runde am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr (MESZ).