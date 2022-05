FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp: „Dreier-Bündnis ist auch denkbar“

Landtagswahl in NRW 2022

Münster

NRW will 15.000 Notfall-Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine schaffen, kündigte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp an. Im Interview spricht er zudem über Kritik am Schulministerium und mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl.

Von Stefan Biestmann, Elmar Ries, Anne Eckrodt und Carsten Voß