Johnson sollte keinen Handelskrieg anzetteln

Die britische Regierung will mit einem neuen Gesetz die Brexit-Sonderregeln für Nordirland teilweise aushebeln. Außenministerin Liz Truss kündigte am Dienstag im Londoner Unterhaus ein Gesetzesvorhaben an, das die seit dem Brexit neu entstandenen Handelsbarrieren zwischen Nordirland und Großbritannien abbauen soll. Damit löst sich London von den mit Brüssel ausgehandelten Regelungen für Nordirland, die im Brexit-Abkommen gesetzlich festgehalten sind. In Brüssel reagierte man empört auf die Ansage aus London

Und täglich grüßt das Murmeltier: Seit dem Brexit am 31. Januar 2020 sucht der britische Premier Boris Johnson regelmäßig irgendein Streitthema mit der Europäischen Union. Eigentlich hatte man in Brüssel ja gehofft, die Rolle des Prügelknaben im ganz eigenen politischen Universum von Johnson los zu sein – doch weit gefehlt. Da er keine breite Diskussion in der britischen Öffentlichkeit über das Versagen der Tory-Regierung in der Innenpolitik oder über die vielen gebrochenen Wahlversprechen haben möchte, sucht er weiterhin beharrlich nach Sündenböcken. Und da ist nun mal die EU ein liebgewordener alter Gegner, dem er schon immer die Schuld in die Schuhe schob, wenn etwas an der Themse nicht so funktionierte, wie er es wünschte.