Kirche und Missbrauch: Verantwortung tragen

Die Katholische Kirche kommt in der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt nicht zur Ruhe. Nun musste der emeritierte Papst Benedikt einräumen, 1980 entgegen zunächst anderslautender Behauptung an einer Sitzung teilgenommen zu haben, in der auch die Personalie eines pädophilen Priesters auf der Tagesordnung stand. Die Debatte über Versäumnisse, Fehler oder auch Schuld von Bischöfen offenbart eine eigene Dynamik.

Von Johannes Loy