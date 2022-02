Kommentar: Die Schadensbegrenzung

Scholz versucht mit seinem Besuch bei Biden den engen Schulterschluss. Er garniert seinen Besuch mit Interviews in US-Leitmedien. Überhaupt möchte er Klarschiff machen und in stürmischen Zeiten das Ruder in Richtung Washington herumreißen.

So schnell kann es gehen: Eigentlich sind deutsche Antrittsbesuche im Weißen Haus selbstbewusste Momente der Selbstvergewisserung der transatlantischen Freundschaft. Doch durch das ungeschickte Vorgehen in Sachen Ukraine-Krise wurde die Premiere von Olaf Scholz nun zur Mission „Schadensbegrenzung“. „You never have a second chance for a first impression“ heißt es in den USA bei Vorstellungen dieser Art – man erhält nie eine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. Scholz hat diese Chance leider vertan.