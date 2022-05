Merz-Besuch in der Ukraine ist nicht kriegsentscheidend

Nicht der Regierungschef, sondern der Oppositionsführer hat der Ukraine einen Solidaritätsbesuch abgestattet. SPD-Kanzler Scholz zögert weiterhin mit einer Reise in das Kriegsgebiet, CDU-Chef Merz traf Präsident Selenskyj in Kiew. Den Menschen hilft das nicht, meint unser Kommentator.

Im Schlafwagen ins Kriegsgebiet: CDU-Vorsitzender Friedrich Merz reiste an Tag 69 des russischen Angriffskriegs als bislang ranghöchster deutscher Politiker mit dem Zug in die Hauptstadt Kiew und versicherte der Ukraine bei seinem Besuch in der Freizeitjacke die volle Unterstützung Deutschlands.