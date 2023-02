Mut zur Tat – in der Ostukraine steht es Spitz auf Knopf

Verkehrte Welt: Olaf Scholz, der Zauder-Kanzler, muss auf einmal seine Bündnispartner dazu bewegen, die zugesagten Kampfpanzer auch wirklich an die Ukraine zu liefern. Wer erklärt, in Sachen Sicherheitspolitik in Europa eine Führungsrolle einnehmen zu wollen, muss liefern. So einfach ist das.

Von Granaten hinterlassene Krater bedecken ein Feld an der Frontlinie.

Die harsche Kritik des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Kanzler Olaf Scholz ist maßlos, überzogen und, ja, auch hochgradig unverschämt. Sie zeigt vor allem eines – die Nerven liegen blank. Denn klar ist: In der Ostukraine steht es für die Verteidiger Spitz auf Knopf.

Die Großoffensive der Russen wird kommen, für eine erfolgversprechende Gegenoffensive fehlen den Ukrainern vor allem Kampfpanzer und schwere Waffen mit großer Reichweite. Einen Abnutzungskrieg, soviel steht fest, kann das kleinere Land kaum gewinnen.

Wenn Scholz, Macron, ­Biden, Morawiecki, Sunak und alle anderen Ukraine-Unterstützer also wollen, dass Putin den Krieg verliert, müssen sie ihre Unterstützung ausbauen – und dabei deutlich schneller werden. Die ­Ukraine braucht Kampfpanzer in durchschlagsstarker Stückzahl. Und das ­sofort und nicht wie an­gekündigt vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2023. Dann könnte es längst zu spät sein.

Noch trauriger aber ist, dass entgegen allen vollmundigen Wortgeklingels die Liste zeitnah wirklich zugesagter Leoparden erstaunlich kurz ist. Dass ausgerechnet der deutsche Kanzler hier vom Zauderer zum Treiber mutierte, wirkt fast schon wie die Ironie der Geschichte. Olaf Scholz, in puncto Sicherheitspolitik selbsterklärter Anführer Europas wider Willen. Was wie ein Widerspruch in sich klingt, ist leider die Wahrheit.