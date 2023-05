Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Schärfere Sanktionen gegen Russland, Diskussionen über neue Waffenhilfe und Reisediplomatie: An diesem Wochenende werden die Weichen für eine noch größere Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg gestellt. Nach Reisen quer durch Europa sprach Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien Klartext. Anschließend will er beim Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in Japan für mehr Hilfe werben.

G7 beschränken Diamantenhandel mit Russland

Die Gruppe der 7 (USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Deutschland sowie die EU) einigte sich zu Beginn ihres Treffens in Hiroshima zunächst darauf, den Handel mit Diamanten aus Russland zu beschränken. Russland gilt als weltweit größter Produzent von Rohdiamanten. Die Einnahmen lagen 2021 bei vier Milliarden Euro. Die EU hat den Handel bislang nicht eingeschränkt, vor allem wegen des Widerstands aus Diamantenzentren in Belgien.

USA unterstützen Kampfjet-Koalition

Außerdem wollen die USA die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Wie ein ranghoher US-Beamter am Freitag am Rande des G7-Gipfels ankündigte, sollen zunächst Piloten ausgebildet werden. Dann werde man entscheiden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert werden und wer sie zur Verfügung stellt, sagte er. Mit der Zusage erfüllt US-Präsident Biden seinem ukrainischen Kollegen einen bereits vor Monaten vorgebrachten Wunsch.

Selenskyj begrüßte die Unterstützung der USA für die sogenannte Kampfjet-Koalition als «historische Entscheidung». «Dies wird unsere Armee am Himmel erheblich stärken», twitterte er am frühen Freitagabend. «Ich freue mich darauf, die praktische Umsetzung dieser Entscheidung während des #G7-Gipfels in Hiroshima zu erörtern.» Dieser Satz ließ zunächst keine Schlussfolgerung zu, ob Selenskyj tatsächlich zu dem Gipfeltreffen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte nach Hiroshima fliegen wollte.

Selenskyj erstmals bei der Arabischen Liga

Auch dieser Teil der Reisediplomatie ist für Selenskyj wichtig. Viele arabische Länder pflegen meist gute Beziehungen mit Russland und bemühen sich im Ukraine-Krieg um Neutralität. «Leider drücken einige auf der Welt und hier in Ihrem Kreis ein Auge zu», sagte Selenskyj in Dschidda. Einige Gipfel-Teilnehmer hätten «eine andere Ansicht zum Krieg auf unser Land und bezeichnen ihn als Konflikt.»

Arabische Diplomaten sagten, der Besuch biete eine Gelegenheit, um über eine Lösung zu sprechen. Dabei könnten auch Wege zur Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew diskutiert werden. Saudi-Arabien bot sich mehrfach als Vermittler an.

Moskau verhängt Einreiseverbot für 500 US-Bürger

Als Reaktion auf ein neues Sanktions-Paket der USA gegen Russland hat Moskau ein Einreiseverbot gegen 500 US-Bürger verhängt. Dies sei die Antwort auf die «regelmäßigen antirussischen Sanktionen» der Biden-Regierung, deren Absicht es sei, Russland maximalen Schaden zuzufügen, teilte das Außenministerium in Moskau am Freitag mit. In der Auflistung ist auf Position 268 auch der frühere US-Präsident Barack Obama neben anderen aktuellen und ehemaligen Politikern. Die Liste enthalte auch «Leiter von Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes, die Waffen an das Regime in Kiew liefern».

Ukraine berichtet von Geländegewinnen bei Bachmut

Die ukrainischen Truppen haben nach eigener Darstellung bei Gegenangriffen um die Stadt Bachmut im Osten des Landes Gelände gewonnen. «Der Feind setzt seine Sturmangriffe innerhalb der Stadt fort», sagte der Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Freitag im Staatsfernsehen. Die ukrainischen Einheiten dagegen setzten die russischen Truppen außerhalb der Stadt unter Druck und rückten dort weiter vor.

«Die Lage in Bachmut ist schwierig, aber unter Kontrolle», sagte Tscherewatyj. «Wir können die Absichten des Feindes erkennen, sie vorhersehen, ihnen zuvorkommen.» Allmählich verlören die russischen Truppen die Initiative.

Anschlag auf Bahnstrecke mit Folgen für russische Flotte

Ein mutmaßlicher Anschlag auf eine wichtige Bahnstrecke auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste auch Folgen für die russische Schwarzmeerflotte. Es sei die einzige Zugverbindung in den Hafen Sewastopol, wo die Flotte stationiert sei, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.