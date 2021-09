Laschet will Wahlkampfteam vorstellen

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird an diesem Freitagvormittag ein sogenanntes «Zukunftsteam» vorstellen. Die CDU lud zu einem entsprechenden Termin ein.

Die Mitglieder sollen laut dem «Spiegel», der zuerst über den Termin berichtet hatte, in den letzten Wochen des Wahlkampfs verstärkt öffentlich auftreten. Dem Bericht zufolge soll es sich um ein achtköpfiges Team handeln.

Angehören sollen dem Team der Terrorismus-Experte Peter Neumann, wie ein Sprecher der dpa bestätigte, sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen.

Neumann soll das Thema Vernetzung innerer und äußerer Sicherheit verantworten. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Neumann ist Direktor des International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner King's College und gilt als Experte für islamistischen Terror.

Laschet hatte am Dienstag beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU gesagt, Merz sei das «wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht», der auch die Bundespolitik prägen werde nach der Wahl. Merz war Laschet im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen. Erwartet wurde auch, dass die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher, die NRW-Staatssekretärin für Integration, Serap Güler, Fraktionsvize Andreas Jung sowie die Bundestagsabgeordnete Nadine Schön dem Team angehören.

CDU braucht im Wahlkampf neue Impulse

Vor wenigen Tagen hatte Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert, mehr auch auf das Team hinter Laschet zu setzen. «Wir haben gute Leute, die die Union als Team auch ausmachen», sagte Spahn im Fernsehsender Bild. «Wer CDU und CSU wählt, der bekommt (Friedrich) Merz und (Markus) Söder, auch Spahn und (Annegret) Kramp-Karrenbauer, auch (Carsten) Linnemann und (Karl-Josef) Laumann und auch (Dorothee) Bär und (Nadine) Schön, sagte Spahn. Es sei die Stärke von CDU-Chef Laschet, «ein Team zusammenstellen zu können, starke Köpfe auch im Kabinett im engsten Team haben zu können».

Am vergangenen Montag hatte Laschet erstmals ein zentrales Wahlkampfthema konkret mit Köpfen verknüpft. Vier Wochen vor der Bundestagswahl ließ der CDU-Vorsitzende die beiden Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und Thomas Heilmann sowie die Nachwuchspolitikerin Wiebke Winter Details eines Energiepapiers erläutern.

Laschet und die Union stehen stark unter Druck. In aktuellen Umfragen ist die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz an CDU und CSU vorbeigezogen.